Coronavirus: positivi due dipendenti di Intesa Sanpaolo di Sesto San Giovanni (MI) e Lodi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Vorrei esprimere la mia vicinanza ai nostri colleghi risultati positivi al test del Coronavirus e alle loro famiglie, confidando che tutto si risolva presto e per il meglio. La notizia ci ha molto colpiti ma non ci trova impreparati. Dai primi momenti di diffusione del virus in Cina, dove abbiamo molte attività, e da tempo anche in Italia ci siamo attrezzati per assicurare alle persone di Intesa Sanpaolo, ai clienti, ai territori dove operiamo la miglior tutela possibile, intervenendo con tempestività, supportati da primari esperti in campo medico, e in continuo coordinamento con le autorità nazionali e locali”, dichiara il ceo e consigliere delegato d'Intesa Sanpaolo, Carlo Messina. La nota ricorda poi il provvedimento promosso lunedì dal gruppo, con cui si mette a disposizione la sospensione di rate di finanziamenti in essere per le famiglie e imprese presenti nei comuni oggetto delle ordinanze. Il provvedimento è esteso alle aziende dell’intero territorio nazionale toccate da questa emergenza, così come per i dipendenti di aziende in difficoltà e impossibilitate a ricorrere agli ammortizzatori sociali. (com)