Afghanistan: Trump invia Pompeo a Doha per firmare accordo di pace con talebani

- Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che il segretario di Stato Mike Pompeo sarà presente alla firma dell'accordo tra Usa e talebani sul ritiro delle truppe statunitensi dall'Afghanistan. L'accordo, secondo la stampa Usa, dovrebbe essere firmato domani, 29 febbraio, a Doha (Qatar). “A breve il segretario di Stato Mike Pompeo assisterà alla firma di un accordo con i rappresentanti dei talebani, mentre il segretario alla Difesa Mark Esper rilascerà una dichiarazione congiunta con il governo dell'Afghanistan", ha dichiarato l'inquilino della Casa Bianca. "Se i talebani e il governo dell'Afghanistan rispetteranno questi impegni, avremo un potente percorso in avanti per porre fine alla guerra in Afghanistan e riportare a casa le nostre truppe", ha aggiunto. L'accordo di domani sarebbe l'esito di un periodo di "riduzione della violenza" di sette giorni che i funzionari statunitensi hanno ritenuto in gran parte riuscito. L'accordo darebbe inizio al ritiro delle truppe statunitensi, dalle attuali 12.000 a 8.600. Le truppe rimanenti si concentreranno sull'antiterrorismo contro l'Isis e al Qaeda. In cambio del ritiro graduale delle truppe Usa dall’Afghanistan i talebani si impegneranno in un effettivo calo delle violenze nel paese. (Nyt)