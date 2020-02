Messico: esportazioni crescono a gennaio del 3,2 per cento su anno

- Nel mese di gennaio, il Messico ha esportato beni per 33,6 miliardi di dollari, un aumento del 3,2 per cento rispetto allo stesso mese del 2019. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Inegi), segnalando che il dato riflette soprattutto l'incremento delle esportazioni petrolifere, più 13,7 per cento, e del comparto automotive (più 9,5 per cento su anno). Nel primo mese dell'anno, il paese nordamericano ha al contempo importato beni per 36,069 miliardi di dollari: in calo del 3,2 per cento su anno legato al decremento delle importazioni di prodotti non petrolferi (-3,6 per cento). Come conseguenza, la bilancia commerciale mostra un passivo di 2,416 miliardi di dollari, nettamente inferiore ai 4,643 miliardi registrati nel gennaio del 2019. (segue) (Mec)