Messico: esportazioni crescono a gennaio del 3,2 per cento su anno (2)

- Le esportazioni non petrolifere dirette agli Usa - primo partner commerciale del Messico - sono cresciute dell'1,9 per cento su anno, con una sensibile crescita (più 9,6 per cento) dei prodotti automobilistici. Un dato messo in rilievo dai media locali trattandosi di un segmento di mercato cruciale negli scambi bilaterali, oggetto di una profonda revisione delle norme nel nuovo trattato commerciale dei paesi dell'America del nord (United States-Mexico-Canada Agreement, Usmca) che dovrebbe entrare in vigore entro l'anno. Le esportazioni verso gli altri paesi del globo sono cresciute del 5 per cento su anno. (segue) (Mec)