Messico: esportazioni crescono a gennaio del 3,2 per cento su anno (4)

- A fine 2018, il Messico vantava il 14,5 per cento degli scambi con gli Usa, dopo la Cina (15,7 per cento) e il Canada (14,7 per cento). Nel 2019 le esportazioni messicane negli states hanno toccato lo storico record di 358 miliardi e 126 milioni di dollari, in aumento del 3,5 per cento sull'anno precedente. In calo del 3,4 per cento le importazioni, chiuse a un valore di 256 miliardi e 374 milioni di dollari. La bilancia commerciale presenta quindi un attivo per il Messico pari a 101 miliardi e 751 milioni di dollari. (Mec)