Governo: sottosegretario Scalfarotto tentato dalle dimissioni ma poi ci ripensa

- Quando era arrivato proprio sul punto di dimettersi, Ivan Scalfarotto ha cambiato idea restando, almeno per ora, all’interno dell’esecutivo. Il sottosegretario agli Affari esteri ed alla Cooperazione internazionale era, infatti, entrato in conflitto con il titolare della Farnesina, Luigi Di Maio, per la questione delle deleghe ricevute. "Ieri pomeriggio, senza alcuna previa consultazione - attaccava in una nota l’esponente di Italia viva -, il ministro Di Maio mi ha inviato per lettera copia del suo decreto, già firmato e definitivamente inviato alla Corte dei Conti per la registrazione, con il quale mi ha assegnato le deleghe da esercitare nella mia qualità di sottosegretario: Europa esclusa la Russia, Politiche commerciali (si tratta di tutto ciò che riguarda dazi e barriere al Commercio), adozioni internazionali". Scalfarotto parlava, poi (senza citarlo) di un altro collega, vale a dire il sottosegretario al dicastero Manlio Di Stefano, del Movimento cinque stelle, a cui "sono state invece affidate - proseguiva - le 'questioni relative alle imprese', la promozione degli scambi, l’attrazione investimenti, la supervisione della vendita di armamenti e prodotti 'dual use', spazio e aerospazio, energia, innovazione e ricerca, mare e ambiente (oltre all’Asia, Cina esclusa). Il ministro ha invece tenuto per sé - non attribuendo, a suo dire provvisoriamente, le relative deleghe - tra l’altro: fiere, missioni di sistema e la vigilanza su Ice, Sace-Simest e Invitalia, con la responsabilità di tutti i fondi promozionali che queste società gestiscono". (segue) (Rin)