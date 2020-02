Governo: sottosegretario Scalfarotto tentato dalle dimissioni ma poi ci ripensa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tentato, quindi, dall’idea di fare un passo indietro, alla fine Scalfarotto ci ha ripensato, complice l’intervento del leader di Italia viva, Matteo Renzi, che avrebbe spiegato al suo sottosegretario come eventuali dimissioni - alla luce peraltro della non semplice vicenda del coronavirus - sarebbero state interpretate come un ulteriore tentativo compiuto dall’ex sindaco di Firenze di indebolire l’esecutivo. E l’ex premier, questo, non avrebbe potuto permetterselo. Da qui la retromarcia di Scalfarotto che sempre nella stessa nota spiegava: "Raccogliendo l’invito che Italia viva mi ha rivolto in questo senso, ho deciso di non provocare in questo delicato momento, con la decisione che in altre circostanze avrei certamente assunto senza alcun ritardo, una sia pur piccola crisi nella compagine governativa che potrebbe indebolirne l’immagine e la solidità percepita, anche a livello internazionale. Illustrerò dunque - concludeva il sottosegretario - le mie decisioni e le ragioni delle stesse spero al più presto possibile, non appena l’attenuarsi di questa terribile emergenza nazionale me ne darà la possibilità e la dialettica politica e istituzionale sarà finalmente tornata alla normalità". (Rin)