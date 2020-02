Meteo: le previsioni per domani a Torino e in Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino domani, sabato 29 febbraio, cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in aumento in serata fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 1189m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: una rapida perturbazione atlantica determina un veloce peggioramento, con nubi in aumento ovunque e seguite da deboli precipitazioni dal tardo pomeriggio specie su Alpi, est Piemonte e levante ligure. Tendenzialmente più asciutto altrove. Neve oltre 800-1000 metri, localmente più in basso tra Val d'Aosta e alto Piemonte. Clima freddo all'alba, con gelate. Venti deboli, moderati da Sud sul levante ligure. (Rpi)