Coronavirus: Pesenti (Policlinico), non è banale influenza, impegno deve essere contenimento infezione

- "Questa malattia non è una banale influenza, è alta la percentuale di pazienti che richiede un ricovero in terapia intensiva. È una malattia che impatta molto sulle strutture sanitarie, che richiede un grande impegno da parte dei sanitari e credo che, per quanto la Lombardia abbia tutta la tecnologia, tutti i sanitari e le competenze per trattare questa infezione che ci viene da lontano, il principale provvedimento e modo per evitare il disastro sanitario che le proiezioni ci fanno intravedere è contenere la diffusione dell'infezione". Lo ha dichiarato il professor Antonio Pesenti, direttore del dipartimento di Anestesia-Rianimazione e Emergenza Urgenza del Policlinico di Milano durante il suo intervento alla conferenza stampa a Palazzo Lombardia a Milano dove si è fatto il punto sull'emergenza Coronavirus. "Non c'è una terapia specifica per ora, non abbiamo un vaccino, possiamo solo contenere l'infezione - ha concluso Pesenti - I rianimatori e le terapie intensive italiane hanno la tecnologia e le competenze per curare questi malati ma l'impegno è soprattutto quello di prevenire l'infezione". (Rem)