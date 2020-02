Messico-Ue: avviati colloqui con Europol su cooperazione contro traffico armi

- I ministeri della Sicurezza (Sspc) e degli Esteri (Sre) del Messico hanno reso noto l'avvio di colloqui con l'Europol "al fine di ampliare e approfondire la cooperazione su temi della sicurezza". In particolare, riporta una nota del governo messicano, si è discusso di un possibile accordo di lavoro tra Europol e Sspc per "appoggiare gli stati membri dell'Unione europea e il Messico nella prevenzione e contrasto alla delinquenza grave, il terrorismo e altri reati". Per il governo messicano, prosegue la nota, "la collaborazione con l'Unione Europea risulta essenziale" per aumentare la competenza nella lotta "contro la delinquenza transnazionale organizzata e, in particolare, per frenare il flusso illecito di armi, dei suoi componenti, delle munizioni e degli esplosivi". (segue) (Mec)