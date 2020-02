Messico-Ue: avviati colloqui con Europol su cooperazione contro traffico armi (2)

- Non è il primo strumento internazionale che il governo del presidente Andres Manuel Lopez Obrador attiva per combattere il traffico di armi, considerata una delle variabili più importanti da controllare nell'ottica di una riduzione del problema della violenza. In settimana il ministero degli Esteri del Messico ha ricevuto una della visita del Gao (Government Accountability Office) a Città del Messico. La missione, si legge nella nota, è stata organizzata per "l'interesse del Congresso Usa ad avere una migliore intesa sulle sfide della sicurezza che sostengono Messico e Stati Uniti, così come conoscere gli sforzi che entrambi i governi compiono per prevenire il flusso illecito di armi da fuoco la cui origine è negli Stati Uniti". All'incontro erano presenti tra gli altri il viceministro per la Sicurezza pubblica del Messico, Ricardo Mejia Berdeja, e una delegazione del Gao guidata dal vice direttore del dipartimento Affari internazionali e commercio, Celia Thomas. (segue) (Mec)