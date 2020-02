Coronavirus: Baldanti (Università di Pavia), in Lombardia mappa dell'epidemia più precisa al mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La diffusione del Coronavirus in Lombardia ha permesso una mappatura più precisa anche di quella fatta in Cina, secondo il professore ordinario di Microbiologia e Virologia dell'Università degli Studi di Pavia, Fausto Baldanti. "Siamo di fronte a una situazione nuova. Per la prima volta succede un'epidemia di queste dimensioni nel mondo ed è nata meno di due mesi fa", ha ricordato nella conferenza stampa in Regione Lombardia il professore, ammettendo che anche all'ospedale San Matteo di Pavia dove lui opera era atteso "un caso di importazione". Nonostante l'emergenza per il focolaio lombardo abbia colto tutti impreparati, "la Lombardia - ha osservato Baldanti - è stata capace di reagire, mettendo in opera una macchina poderosa, una rete di ospedali, formata da centri di riferimento e ospedali del territorio che hanno intercettato i casi e i loro contatti e oggi abbiamo una mappatura di questa epidemia che è la più precisa del mondo occidentale e secondo me anche del mondo, perché pur avendo avuto la Cina meno casi, ha avuto meno tempo di studiarne le dinamiche di trasmissione, dal momento che sono stati immediatamente travolti dalla situazioni". (segue) (Rem)