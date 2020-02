Coronavirus: Baldanti (Università di Pavia), in Lombardia mappa dell'epidemia più precisa al mondo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le previsioni adesso sono difficili e non vanno fatte, perché sarebbe imprudente farle. La prudenza è sempre una buona consigliera, come lo è confrontarsi fra colleghi e adottare linee condivise. In questi momenti è importante unirsi, ma anche chiedere un'unità d'intenti: se c'è da contenere una situazione o da prolungarne l'estensione, questo può comportare qualche sacrificio, ma il sacrificio lo stiamo facendo tutti ed è assolutamente utile e sarà ripagato", ha osservato il professore, prima di ringraziare tutto il personale sanitario pavese, in particolare i giovani medici ancora in formazione. "Sono stato particolarmente commosso dalla disponibilità e dall'entusiasmo di tutti gli specializzandi, che sono accorsi ad aiutarti anche da altre sedi in cui erano dislocati. Vedere che i nostri specializzandi si propongono mi dà fiducia nel futuro", ha concluso Baldanti. (Rem)