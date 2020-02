Coronavirus: vicepresidente Lombardia, rallentare epidemia comporta sacrifici che non vogliamo pagare solo noi

- "Tutti i settori stanno lavorando per individuare le fonti di aiuto per dare risposte alle nostre aziende, dobbiamo rallentare l'epidemia, comporta sacrifici che non vogliamo essere solo noi a pagare". Lo ha dichiarato il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala, durante la conferenza stampa a Palazzo Lombardia a Milano sull'emergenza del Coronavirus. "Combattere l'epidemia vuol dire rispettare le regole e tutto ciò che non è vietato è permesso, tutte quelle attività che possono essere messe in moto si devono mettere in moto - ha proseguito Sala - Non sono indicazioni politiche ma scientifiche. L'appello è: reagiamo, la Lombardia è forte, insieme sono sicuro che vinceremo". (Rem)