Coronavirus: fonti mediche alla “Bbc”, almeno 210 morti in Iran (2)

- Intanto le attività del parlamento verranno sospese. Ad annunciarlo è stato il portavoce del parlamento Asadullah Abbasi, secondo cui la Camera dei rappresentanti iraniana, Majlis, non terrà alcuna sessione fino a nuovo avviso. L’Iran è il paese dopo la Cina con il maggior numero di vittime. Tra i morti figurano anche il primo ambasciatore della Repubblica islamica in Vaticano, l'81enne Hadi Khosroshahi, e Elham Sheikh, 23 anni, giocatrice professionista di calcio a cinque. Tra i contagiati figurano invece diversi esponenti del governo e del parlamento: il viceministro della Salute Iraj Harirchi; la vicepresidente Masoumeh Ebtekar; i deputati Mojtaba Zonnour e Mahmoud Sadeghi. Per contenere l’epidemia, l’Iran ha deciso di sospendere anche la settimanale preghiera del venerdì nella capitale Teheran e in altre 22 città. Le autorità hanno inoltre temporaneamente chiuso scuole, università e altri centri educativi e cancellato tutti gli incontri pubblici come concerti ed eventi sportivi. Il ministro della Difesa, Amir Hatami, ha dichiarato che le Forze armate sono pronte ad assistere il settore sanitario attraverso l’istituzione di ospedali da campo, la produzione di mascherine protettive, e la messa a disposizione di ambulanze e kit per il rilevamento del virus. (segue) (Res)