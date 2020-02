Coronavirus: fonti mediche alla “Bbc”, almeno 210 morti in Iran (3)

- L'Iran è stato anche la fonte di decine di casi nei paesi vicini, tra cui Afghanistan, Bahrein, Iraq, Kuwait, Oman e Pakistan. Le autorità di Teheran, probabilmente pressate dall’aumento dei casi in Cina e in altre parti del mondo, hanno divulgato la notizia dell’esplosione del primo focolaio solo il 19 febbraio quando a Qom, principale centro religioso del paese, sono stati registrati i primi due morti. Le preoccupazioni per l’epidemia sono state, secondo le autorità iraniane, tra le cause della bassissima affluenza ai seggi, 42, 57 per cento, il dato peggiore dall’istituzione della Repubblica islamica nel 1979. Lo scorso 25 febbraio, il presidente iraniano Hassan Rohani ha puntato il dito contro i media occidentali per aver diffuso il panico nel paese diffondendo notizie false sul coronavirus con l’obiettivo di generare il panico tra la popolazione. Le dichiarazioni di Rohani sono giunte in risposta alle accuse del segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, secondo cui l’Iran non avrebbe diffuso dati veritieri su morti e contagi da Covid-19. (Res)