Coronavirus: Garante servizi pubblici a sindacati, revocare scioperi generali 9 marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali annuncia, in una nota, di aver "invitato in maniera formale - ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d) della legge numero 146 del 1990 - le segretarie nazionali delle organizzazioni sindacali Slai Cobas per il sindacato di classe, Usi fondata nel 1912, Usb, Cub, Unicobas, Usi-Cit, a sospendere gli scioperi generali proclamati per il 9 marzo 2020". Nella nota si legge che "lo scorso 24 febbraio, considerato lo stato di emergenza epidemiologica dichiarato sul territorio nazionale, dovuto al diffondersi del virus Covid-2019, che integra la fattispecie di avvenimenti eccezionali di particolare gravità, la commissione aveva già rivolto un fermo invito a tutte le organizzazioni sindacali ed alle associazioni professionali affinché non venissero effettuate astensioni collettive dal 25 febbraio al 31 marzo 2020".(Com)