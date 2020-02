Coronavirus: Appendino, domani decreto del governo su limitazioni in Piemonte

- "Le limitazioni previste dall'ordinanza regionale varranno sicuramente fino a domenica alle ore 24. Domani il governo emanerà un decreto in seguito al quale capiremo le decisioni definitive per il nostro territorio riguardo le misure contenitive per la prossima settimane, ponderate sulla base delle indicazioni del Consiglio Superiore di Sanità". Così, su facebook, la sindaca di Torino, Chiara Appendino. "Le comunicheremo non appena possibile perché sappiamo bene quanto sia importante per i cittadini essere aggiornati tempestivamente" (Rpi)