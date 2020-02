Coronavirus: Pan (Asst Cremona), personale sanitario disponibilissimo, ma non so quanto possa reggere ancora

- Il personale sanitario all’ospedale di Cremona sta lavorando no stop da venerdì scorso, è disponibile a continuare a farlo, ma non si sa quanto ancora possa reggere. L’allarme è stato lanciato dal direttore delle Malattie infettive dell’Asst di Cremona e presidente della società italiana multidisciplinare per la prevenzione delle infezioni nelle organizzazioni sanitarie, Angelo Pan, intervenuto alla conferenza stampa che si è svolta oggi in Regione Lombardia. “Tutti abbiamo visto questo evento epidemico così rapido e che ha determinato così tanti casi di infezione polmonare complessa. È difficile gestirli. Ci troviamo a Cremona in uno dei focolai più colpiti a livello regionale e nazionale, siamo proprio sul fronte. L’impegno della direzione dell’ospedale in coordinamento con la Regione ha permesso di riorganizzare in pochissimi giorni la struttura ospedaliera e siamo passati da 12 posti di malattie infettive a 3/4 reparti dedicati alla cura di questi pazienti. È stato veramente un grande impegno della direzione ed è stato un enorme impegno degli operatori sanitari che a nome della direzione ringrazio. Da venerdì nessuno è più andato a casa”, ha riferito Pan. “Credo - ha aggiunto - che sia assolutamente indispensabile a fronte di questo impegno organizzativo, cercare di andare al di là del singolo ospedale e mi sembra di capire che è esattamente ciò che si vuole fare in questo momento: coordinare quanto più possibile le attività della Regione, venendo incontro alle necessità del personale sanitario che è disponibilissimo ad affrontare tutto, ma non so quanto potrà reggere ancora il colpo di fronte a un problema così esteso e così importante come quello che stiamo affrontando”. (Rem)