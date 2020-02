Coronavirus: Conte e Guerini, colloqui con famiglie, medici e sindaci del territorio lodigiano (2)

- Le famiglie non hanno nascosto le preoccupazioni per le ricadute economico produttive per il loro territorio, più direttamente colpito, così come sottolineato dai due sindaci. Preoccupazioni già note al ministro Guerini, si legge nel comunicato, che da lodigiano conosce bene la sua comunità e con cui è in costante collegamento, ed ulteriormente estese al Premier, che intendeva avere un confronto diretto con i cittadini. Un successivo colloquio telefonico è intercorso anche con il direttore generale dell'azienda socio sanitaria di Lodi, Massimo Lombardo. "Oggi con il presidente Conte abbiamo voluto esprimere tutta la vicinanza e il sostegno del governo ai medici e infermieri dell'azienda ospedaliera del territorio e in particolare all'ospedale di Codogno. Insieme al ministro Speranza, al viceministro Sileri e al capo della Protezione civile Borrelli, abbiamo avuto una lunga telefonata con il direttore generale, anche per acquisire ulteriori informazioni utili dal territorio nella gestione dell'emergenza del coronavirus", sottolinea Guerini. (segue) (Com)