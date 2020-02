Coronavirus: Conte e Guerini, colloqui con famiglie, medici e sindaci del territorio lodigiano (3)

- A Enrico Storti, responsabile del Dipartimento emergenza urgenze, il governo ha manifestato piena consapevolezza per "gli sforzi straordinari cui da giorni siete sottoposti, lavorando in situazioni molto difficili e complesse. Per questo – continua Guerini - insieme al presidente Conte, abbiamo voluto trasmettere direttamente a tutto il personale medico, agli infermieri, agli operatori sanitari, ai dirigenti la nostra piena solidarietà e gratitudine. Da parte di Conte e di tutti i ministri c'è grande apprezzamento per le preziose energie e il forte impegno che stanno profondendo a tutela della salute dei cittadini e per il contenimento della diffusione del coronavirus. Rimarremo in contatto, così come del resto quotidianamente ci confrontiamo con le Regioni e le amministrazioni locali. Da parte nostra pieno sostegno all'azienda ospedaliera, anche nel dare una tempestiva risposta alle problematiche emerse, in questa fase di emergenza". (Com)