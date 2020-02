Coronavirus: Lega, soddisfazione per richieste Abi a governo su sistema bancario

- I membri del team economico della Lega plaudono alle richieste dell'Associazione bancaria italiana indirizzate all'esecutivo italiano ed alle istituzioni comunitarie, in merito al coronavirus Covid-19. "Esprimiamo soddisfazione per la decisione del Comitato di presidenza dell'Abi di richiedere al governo, e alle autorità europee, di sospendere fino ad un anno il pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti per le micro, piccole e medie imprese che, al momento della richiesta, si trovano 'in bonis'", affermano in una nota congiunta Alberto Bagnai, Massimo Bitonci, Claudio Borghi, Claudio Durigon, Dario Galli, Massimo Garavaglia, Alberto Gusmeroli e Armando Siri, "e conseguentemente sospendere l'applicazione delle definizioni di default per l'individuazione dei crediti scaduti". Gli esponenti leghisti, poi, aggiungono: "Questa facoltà, prevista dall'Accordo per il credito 2019 sottoscritto fra l'Abi e le principali associazioni imprenditoriali, riflette la proposta fatta dalla Lega il 25 febbraio scorso. Sono misure essenziali per venire incontro al tessuto produttivo del Paese, messo a dura prova dalla crisi indotta dal deterioramento del quadro economico, ma anche allo stesso sistema bancario. In assenza di interventi, ritardi nei pagamenti superiori ai 90 giorni costringerebbero le banche a segnalare le imprese e procedere ad accantonamenti automatici, attivando una spirale perversa di restrizioni sul credito. La Lega esorta il governo a prendere in seria considerazione questa apertura proveniente dal mondo bancario e a difenderne lo spirito e la sostanza nelle sedi europee, chiedendo le necessarie deroghe ai regolamenti di vigilanza. Chiediamo anche al governo - concludono i parlamentari del Carroccio - una attenta valutazione delle nostre richieste di sospensione degli Indicatori sintetici di affidabilità (Isa) e del Codice crisi d'impresa, la cui introduzione in un contesto così fragile espone l'economia del Paese a seri rischi".(Com)