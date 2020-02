Coronavirus: Borrelli, numero vittime sale a 21 ma aspettiamo conferma Iss

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sale a 21 il numero di vittime del coronavirus Covid-19 in Italia. Lo ha annunciato il capo dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, nel corso del bollettino delle ore 18 sulla diffusione del coronavirus in Italia. "Si tratta di persone decedute, oggi tre ultra ottantenni e un 77enne, ma non sono decedute per il coronavirus o almeno non lo sappiamo ancora, lo certificherà l'Iss", ha aggiunto.(Rin)