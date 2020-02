Israele: lunedì terza tornata elettorale, testa a testa Gantz-Netanyahu nei sondaggi (2)

- Ancora una volta, come avvenuto nelle due precedenti tornate elettorali, potrebbe essere il falco Avigdor Liberman, leader di Yisrael Beitenu, con i suoi sei seggi previsti a essere l’ago della bilancia. Nelle ultime settimane, l’ex ministro della Difesa, tuttavia, ha detto che non farà parte di una coalizione con la Lista congiunta (formata da una maggioranza di partiti arabi). Senza i 13-14 seggi della Lista congiunta, il blocco di Gantz avrebbe 50 seggi e non riuscirebbe a ottenere la maggioranza in parlamento neanche con l’appoggio di Liberman. Quest’ultimo ha anche dichiarato che non farà parte della coalizione con Netanyahu, a causa della presenza dei partiti religiosi. (segue) (Res)