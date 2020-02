Israele: lunedì terza tornata elettorale, testa a testa Gantz-Netanyahu nei sondaggi (3)

- Le nuove elezioni in Israele si svolgono dopo due avvenimenti che produrranno un qualche effetto sull’opinione pubblica. Si tratta dell’incriminazione del primo ministro per presunta corruzione, il cui processo inizierà il prossimo 17 settembre, e dell’annuncio del piano di pace per il Medio Oriente da parte del presidente statunitense Donald Trump lo scorso 28 gennaio, definito dagli osservatori internazionali “sbilanciato” a favore di Israele. Inoltre, negli ultimi giorni Netanyahu ha annunciato la costruzione di nuovi insediamenti ebraici, nel tentativo, secondo gli analisti, di accaparrarsi più voti. Malgrado l’appoggio di Washington e le dichiarazioni sulla costruzione di nuovi insediamenti, Netanyahu sembra essere il nodo del blocco per la formazione del governo. Forte del consenso interno, infatti, e della sua politica regionale, il primo ministro in carica non sembra intenzionato a farsi da parte, portando ancora una volta a galla gli ostacoli che non hanno consentito la formazione del governo dopo il voto di settembre. Dopo la seconda tornata elettorale dell’estate scorsa, infatti, Netanyahu aveva accettato di condividere la premiership con Gantz, a patto di avviare il ciclo della guida del governo. (Res)