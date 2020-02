Libia: missione Onu condanna raid intensivi in diversi quartieri di Tripoli

- La Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) ha espresso oggi “profondo sgomento” per “l'intenso e indiscriminato” bombardamento avvenuto questa mattina contro diverse aree di Tripoli, incluso l’aeroporto internazionale di Mitiga colpito per il terzo giorno consecutivo. L’Onu condanna anche l’attacco che ieri ha ucciso cinque membri di una famiglia nell'area di Al Rawajeh, a sud della capitale Tripoli, denunciando “una palese violazione del diritto internazionale umanitario”. La missione delle Nazioni Unite ribadisce che il bombardamento dei quartieri civili a Tripoli, che può equivalere a crimini di guerra, “mira non solo a intimidire la popolazione, ma a insinuare l'idea di uno scontro tra i libici”. In questo contesto, l’Unsmil invita tutti i paesi che hanno partecipato alla Conferenza internazionale di Berlino sulla Libia il 19 gennaio scorso “a rispettare i propri impegni, in particolare ritenendo responsabili coloro che ostacolano gli sforzi per porre fine ai combattimenti in Libia”. Infine, le Nazioni Unite ricordano alle parti del conflitto “i loro obblighi ai sensi del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani di desistere dal prendere di mira civili, le strutture vitali e rispettare la tregua”. (segue) (Lit)