Infrastrutture: Toninelli (M5s), bene un miliardo di euro per manutenzioni

- Il senatore del Movimento cinque stelle, Danilo Toninelli, insiste sull'importanza della manutenzione per il sistema infrastrutturale italiano. "Nei miei 14 mesi da ministro - prosegue il parlamentare in una nota - ho ripetuto fino alla noia un concetto: le manutenzioni, l'ammodernamento e i miglioramenti di strade, ponti, ferrovie e altre infrastrutture, sono le vere grandi opere utili di cui il nostro Paese ha bisogno. Pertanto è importante l'assegnazione alle regioni da parte del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di quasi un miliardo di euro per un quadriennio per interventi sulle nostre strade secondarie. In provincia e negli hinterland delle nostre metropoli - continua Toninelli - sappiamo tutti che c'è estrema necessità di ammodernare le strade. Il segnale in termini di sicurezza per i cittadini è tangibile. Non solo. Questi stanziamenti potranno contribuire a dare nuova linfa al settore dell'edilizia, già tornato più dinamico dopo il decreto Sblocca-cantieri, come ci hanno confermato i 40 miliardi di euro messi a gara lungo tutto lo Stivale. E' questa la concretezza che i cittadini ci chiedono".(Com)