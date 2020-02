Coronavirus: Galli (ospedale Sacco Milano), interventi per limitare contagio vanno intensificati, non ridotti

- L'emergenza sanitaria in Lombardia non si risolve rapidamente, le misure sulla zona rossa non bastano e gli interventi vanno intensificati anziché ridotti. Questo l'ammonimento lanciato dal professore dell'Università di Milano e direttore del dipartimento di Malattie infettive 3 dell'ospedale Sacco, Massimo Galli, intervenuto alla conferenza stampa di Regione Lombardia. "Certamente non è una situazione facile e scordiamoci che possa essere rapidamente risolta. Parole che possono essere scarsamente popolari, ma è un dato di fatto", ha esordito Galli. "Abbiamo un numero di infezioni che si sono verificate decisamente alto, questa è in larghissima misura l'espressione di ciò che è avvenuto prima di otto giorni fa". (segue) (Rem)