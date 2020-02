Coronavirus: Galli (ospedale Sacco Milano), interventi per limitare contagio vanno intensificati, non ridotti (2)

- Secondo Galli la priorità è "riuscire a ridurre questa diffusione, in modo da passare dai due/due e mezzo casi per ogni persona infettata a uno". "E questa - ha sottolineato il professore - non è una cosa che si fa da sola". "Circoscrivere il problema - ha proseguito Galli - non può limitarsi agli interventi pure importantissimi sulla zona rossa che sono stati attuati con grande rapidità, ma deve necessariamente articolarsi su alcune misure che portino l'intera grande area metropolitana a rimanere il più possibile fuori dai guai. È una medicina abbastanza amara da inghiottire, ma personalmente non credo che abbia alternative". "Non è il momento di abbassare la guardia o di pensare di avere chiuso il problema. Siamo in una fase che è ancora dinamica e in cui gli interventi di limitazione del danno vanno intensificati anziché ridotti. Questa è la mia opinione, sulla base dei dati che possiamo avere", ha concluso Galli. (Rem)