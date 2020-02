Migranti: Salvini, anche Grecia blinda frontiere mentre governo italiano fa entrare chiunque

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, critica l'esecutivo per la gestione dei migranti. "Il governo greco, e non solo, blinda le sue frontiere e non fa entrare nessuno, profugo o no - afferma l'ex ministro dell'Interno - . Il governo italiano continua a far entrare e sbarcare chiunque. Colpevoli e complici". (Rin)