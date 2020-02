Credito: Intesa Sp sceglie sceglie Mediobanca, JpMorgan, M.Stanley, Ubs ed Equita come advisor per ops Ubi

- Intesa Sanpaolo ha completato la scelta dei propri consulenti finanziari in relazione all’offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria avente ad oggetto le azioni ordinarie di Unione di Banche Italiane S.p.A., comunicata in data 17 febbraio 2020. Lo rende noto il gruppo bancario." In particolare, Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. - si legge nella nota - agirà come Sole M&A e Lead Financial Advisor dell’operazione e coordinerà con gli altri consulenti finanziari J.P. Morgan, Morgan Stanley & Co. International plc., UBS Investment Bank e Equita Sim S.p.A. le relative attività e relazioni con i mercati finanziari". (Com)