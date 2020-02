Roma: comandante Di Maggio, una targa per Paolo nella sede nel IX gruppo Eur

- Il comandante della Polizia locale di Roma Capitale, Antonio Di Maggio ricorda, in una nota, la scomparsa del collega Paolo Francesco Lamonaca che "rappresenta una grave perdita per tutti coloro che, come me, hanno avuto la fortuna di apprezzarne le qualità umane e l'impegno quotidiano non solo nel lavoro, ma anche nella vita di tutti i giorni". "Un uomo preparato e stimato che è doveroso ricordare. Per tenerne viva la memoria e trasferire a tutti l'esempio di Paolo - aggiunge Di Maggio - ho preso l'impegno insieme al comandante Angelo Giuliani di collocare una targa in suo ricordo presso la sede del IX gruppo Eur, dove il nostro collega ha svolto il suo lavoro sempre con dedizione e instancabile operatività".(Com)