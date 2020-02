Coronavirus: Gallera, zona rossa nella Bergamasca? Ipotesi non all'ordine del giorno

- Regione Lombardia al momento non pensa di istituire una zona rossa in provincia di Bergamo, dove sono rapidamente cresciuti i casi di Coronavirus. "Adesso non è all'ordine del giorno. Oggi non riteniamo di gestire con l'ipotesi di una zona rossa quell'area", ha detto l'assessore al Welfare Giulio Gallera, rispondendo alle domande dei cronisti durante la conferenza stampa per fare il punto sull'emergenza sanitaria per il Coronavirus in Regione Lombardia. (Rem)