I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (3)

- Mali-Francia: critiche su militari francesi, Bamako richiama ambasciatore Diallo - Le autorità del Mali hanno richiamato l'ambasciatore a Parigi, Toumani Djimé Diallo, nel quadro delle tensioni emerse fra i due paesi in seguito ad alcune dichiarazioni rilasciate dal diplomatico maliano. Lo hanno riferito ai media maliani fonti del ministero degli Esteri di Bamako, mentre è atteso oggi a Parigi l'arrivo del ministro degli Esteri Tiebilé Dramé, inviato nel tentativo di appianare la situazione. "La Francia deve sapere che l'azione della forza Barkhane è riconosciuta sul posto", ha dichiarato Dramé, per il quale "è questo il senso del (mio) viaggio". L'incidente diplomatico è stato causato dalle dichiarazioni rilasciate dall'ambasciatore Diallo nel quadro del suo intervento al Comitato di difesa del Senato francese. In quest'occasione, il diplomatico ha criticato la condotta dei militari "della Legione straniera" a Bamako, sottolineando loro frequentazioni di quartieri considerati libertini o dettagli come l'abitudine di portare tatuaggi, ed affermando che il loro stile di vita nel tempo libero "non corrisponde all'immagine" che il Mali ha dell'esercito. (segue) (Res)