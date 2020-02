I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

- Kenya: coronavirus, Alta corte sospende tutti i voli da e per la Cina - L'Alta corte di Nairobi ha ordinato la sospensione di tutti i voli tra il Kenya e la Cina. Nel pronunciare la sentenza, riferisce "Nairobi News", il giudice James Makau ha così accolto la causa presentata dalla Law Society of Kenya, una società di consulenza in materia di giustizia amministrativa che aveva contestato la recente riapertura dei voli di alcune compagnie asiatiche. È questo il caso della compagnia cinese China Southern Airlines, che dopo uno stop di due settimane della rotta Guangzhou-Changsha-Nairobi per prevenire la diffusione del coronavirus (Covid-19) ha di recente ripreso le attività. L'arrivo a Nairobi, mercoledì scorso, del primo volo in provenienza dalla Cina con a bordo 239 passeggeri ha suscitato forti polemiche. Con la sentenza di oggi, la Corte ha quindi sospeso nuovamente i voli, ordinando inoltre di preparare un "piano di emergenza per la prevenzione, la sorveglianza e la risposta al coronavirus". Il progetto dovrà essere sottoposto all'analisi del tribunale. (segue) (Res)