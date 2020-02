I fatti del giorno – Europa orientale (3)

- Polonia: ministero Sanità, nessun positivo al coronavirus dai 267 test effettuati - Il ministero della Sanità polacco ha assicurato che al momento non sono stati ancora rilevati casi di coronavirus nel paese. Lo ha confermato rispondendo alle domande della rivista "Gazzetta Italia" il portavoce del ministero, Wojciech Andrusiewicz. "Informo che al 27 febbraio 2020 l'Istituto nazionale di Salute pubblica ha registrato 267 esami effettuati e nessuno ha mostrato la presenza del coronavirus in Polonia", si legge nella risposta. "Gli esami sulla presenza del coronavirus SARS CoV-2 in Polonia sono condotti su raccomandazione medica ed effettuati gratuitamente. Le raccomandazioni dell'Ispettorato sanitario centrale (Gis), formulate sulla base delle raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), non indicano la necessità di un'ospedalizzazione e di una quarantena per le persone che sono state nei luoghi in cui è stata confermata la presenza del coronavirus, ma piuttosto un monitoraggio epidemiologico costante", si prosegue nel testo. Andrusiewicz precisa che "i sintomi del coronavirus assomigliano a quelli dell'influenza e attualmente in Polonia è in corso la stagione influenzale. I casi registrati di malati d'influenza sono 211.983: i decessi 9. In questo momento l'influenza in Polonia è più pericolosa del coronavirus". (segue) (Res)