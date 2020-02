I fatti del giorno – Europa orientale (4)

- Ucraina-Usa: fonti stampa, aperta un'inchiesta nei confronti di Joe Biden - L’Ufficio statale per le indagini (Sbi) dell’Ucraina ha avviato un'inchiesta nei confronti di un cittadino statunitense, in merito alle presunte pressioni fatte sull’ex procuratore generale Viktor Shokin. Il caso riguarderebbe l’ex vicepresidente Usa e attuale candidato alle primarie democratiche Joe Biden, come ha spiegato il legale di Shokin, Oleksandr Teleshetskyi, ripreso da “Tsn”. L’avvocato ha spiegato che la corte distrettuale di Pechersk, a Kiev, ha obbligato l’Sbi ad aprire l’inchiesta in questione, sebbene l’Ufficio per le indagini non abbia fatto il nome del soggetto di cittadinanza statunitense oggetto delle attività investigative. (segue) (Res)