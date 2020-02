I fatti del giorno – Europa orientale (5)

- Russia: tour operator hanno già perso 365 milioni di euro a causa del coronavirus - Le perdite dei tour operator russi a causa delle restrizioni dovute al coronavirus, sono provvisoriamente stimate in 27 miliardi di rubli (365 milioni di euro), tenendo conto anche dei viaggi in Italia. È quanto riferito in un comunicato diffuso sul sito web dell'Associazione dei tour operator russi (Ator). "Secondo stime preliminari, al momento la perdita dei tour operator russi per tutti i casi di divieto e restrizioni alla vendita in vari paesi, tra cui l'Italia, ammonta già a circa 27 miliardi di rubli", si afferma nella nota. Secondo quanto riferito da Dmitrij Gorin, vice presidente di Ator, attualmente ci sono circa 20 mila turisti russi in Italia e si prevede che rientrino entro metà marzo. "Il principale flusso turistico tornerà in Russia entro questa settimana. Tutti i voli vengono effettuati come previsto, nessuno tornerà anticipatamente. I turisti non organizzati dovrebbero seguire le raccomandazioni del ministero degli Esteri e del Rospotrebnadzor", ha dichiarato Gorin. Per decisione delle autorità locali di sei regioni del Nord Italia le scuole e le università hanno sospeso le lezioni per almeno una settimana. In alcune aree, tutti gli eventi pubblici di natura culturale, sportiva e religiosa sono stati banditi. (Res)