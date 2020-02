I fatti del giorno - Nord Africa (2)

- Libia: Salamé, il conflitto in Siria è legato alla situazione libica - L'inviato delle Nazioni Unite in Libia, Ghassan Salamé, ha parlato di un collegamento esistente tra il conflitto armato in corso tra il governo siriano di Damasco e le forze turche a Idlib, in Siria, con la situazione in Libia. Il diplomatico libanese ha affermato oggi a Ginevra: "Sì, c'è una sorta di interconnessione tra i due conflitti, che fa si che non si arrivi alla pace in entrambi i casi". Salamé ha sottolineato durante una conferenza stampa che ci sono attori internazionali responsabili dell'aggravamento della situazione in Siria e in Libia. Il rappresentante del segretario generale ha anche ringraziato coloro che hanno partecipato (otto membri del Consiglio di Stato di Tripoli e quindici parlamentari indipendenti) alla precedente sessione dei negoziati sui percorsi politici libici a Ginevra, che si è tenuta mercoledì scorso 26 febbraio. (segue) (Res)