I fatti del giorno - Nord Africa (4)

- Tunisia: ufficiale il passaggio di poteri tra i governi Chahed e Fakhfakh - Si è tenuta oggi in Tunisia la cerimonia per il passaggio ufficiale dei poteri tra il governo di Youssef Chahed e quello di Elyes Fakhfakh, cui l’Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp, il parlamento monocamerale tunisino) ha accordato la fiducia mercoledì 26 febbraio. In apertura dell’evento, l’ex premier Chahed ha affermato che il paese è “ormai immune dal terrorismo”, in particolare “grazie ai successi delle forze di sicurezza e delle forze armate”. Il capo del governo uscente ha ricordato come la Tunisia abbia guadagnato 15 punti nell’Indice globale sul terrorismo dell’Istituto per l’economia e la pace (Iep) e ha difeso i progressi compiuti dal suo esecutivo in materia economica, osservando come tutti gli indicatori siano ora positivi. Chahed ha inoltre affermato di aver preparato “un fascicolo completo sui grandi progetti in corso e sulle azioni da intraprendere per consentire al nuovo governo di essere immediatamente operativo”. (segue) (Res)