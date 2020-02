I fatti del giorno - America Latina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cile: gruppo anarchico rivendica esplosioni in centro commerciale - Un gruppo anarchico cileno ha rivendicato le esplosioni di due ordigni registrate ieri in prossimità di un centro commerciale del quartiere di Vitacura, nella zona est della capitale Santiago. Il gruppo, denominato "Affinità armate in rivolta" ha firmato un comunicato inviato al portale "Contra info" nel quale afferma che l'obiettivo dell'azione era il ferimento o l'uccisione di uno o più agenti di polizia, anche se l'azione non ha prodotto alcun ferito. I due ordigni, si legge nel comunicato, erano stati piazzati al di fuori dei locali dell'azienda immobiliare "Transoceanica" ed erano stati programmati per esplodere ad una distanza di mezz'ora, tenendo conto che la seconda esplosione, più potente, sarebbe esplosa "quando i codardi violentatori della polizia" sarebbero accordi sul posto. (segue) (Res)