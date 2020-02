I fatti del giorno - America Latina (5)

- Cuba: turismo in calo del 19,6 per cento a gennaio - Il turismo a Cuba è diminuito del 19,6 per cento a gennaio rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Lo rendo noto l’Ufficio nazionale di statistiche (Onei), secondo cui lo scorso mese sono arrivati nell’isola 393.762 visitatori, 95.856 in meno rispetto a gennaio 2019. Il maggiore aumento in termini di arrivi è rappresentato dal mercato russo, che con 24.842 visitatori ha superato gli Stati Uniti come terza fonte di turismo nell’isola, preceduta dai paesi europei e dal Canada, che si conferma il primo mercato per il turismo cubano. (Res)