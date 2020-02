Somalia: scontri fra esercito e milizia Ahlu Sunnah Wal Jama'a in regione di Galgudud, almeno 11 morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 11 persone sono morte in violenti combattimenti avvenuti nella regione del Galgudud, nella Somalia centrale, tra truppe governative e la milizia musulmana sufita Ahlu Sunnah Wal Jama'a. Lo riferiscono fonti della sicurezza citate dalla stampa locale, secondo cui gli scontri sono avvenuti nella città di Dusa Mareb, capoluogo della regione, a colpi di mortai e cannoni antiaerei. I combattimenti sono scoppiati dopo che le forze governative hanno attaccato un covo nel quale si trovavano membri di spicco della milizia, collegata dad al Shabab. Seppur indebolito dall’offensiva dell’esercito somalo e delle truppe della Missione dell’Unione africana in Somalia (Amisom), al Shabaab continua a controllare vaste zone della Somalia. Anche per questo motivo il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di rinviare il termine fissato per la riduzione del contingente Amisom, sostenendo che le forze di sicurezza somale non sono ancora sufficientemente preparate per garantire la sicurezza nel paese. (Res)