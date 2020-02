Speciale difesa: Fincantieri, a vertice franco-italiano di Napoli pieno sostegno a cooperazione tra industrie navali

- L'accordo intergovernativo siglato ieri ribadisce il pieno sostegno di Francia e Italia a Naviris, la joint venture di Naval Group e Fincantieri e rende pienamente operativa l'alleanza di lungo periodo avviata dai due gruppi industriali. Lo si legge in un comunicato stampa diffuso dall'azienda di cantieristica navale italiana. "Accogliamo con favore questo accordo intergovernativo, che rafforza la nostra joint venture Naviris. Siamo lieti di poter contare sul sostegno di entrambi i governi italiano e francese, insieme alle Marine dei nostri due Paesi, per portare avanti la nostra missione in modo efficace", hanno dichiarato Hervé Guillou e Giuseppe Bono, rispettivamente amministratori delegati di Naval Group e di Fincantieri. Naviris, la joint venture di Naval Group e Fincantieri, è stata costituita nel gennaio 2020. Questa joint venture paritetica tra i due gruppi gestirà progetti ambiziosi, tra cui la modernizzazione di mezza vita delle fregate franco-italiane della classe Orizzonte, progetti comuni di ricerca e sviluppo, opportunità per l'export e lo sviluppo della European Patrol Corvette. La cooperazione tra Naval Group e Fincantieri è una chiave per il consolidamento del settore navale europeo. Naval Group e Fincantieri sono aperti ad allargare la loro cooperazione ad altri partner europei al fine di rendere l'industria navale europea leader mondiale per performance di prodotto e innovazione tecnologica. (Com)