Milano: subisce rapina e riconosce poi suoi aggressori in strada, due arresti

- Un 27enne è stato rapinato da un gruppo di quattro nordafricani mentre stava camminando in via Borsi, zona Navigli. È accaduto giovedì sera intorno alle 23.30 quando il giovane è stato avvicinato dal gruppetto. Due hanno iniziato a parlargli mentre gli altri due si sono messi alle sue spalle. All'improvviso il 27enne è stato spintonato da dietro, mentre uno dei quattro rapinatori tenendolo per un braccio gli ha sfilato dalla tasca l'iPhone 8. La vittima è riuscita a contattare la polizia che è intervenuta poco dopo con una Volante. A poca distanza dal luogo della rapina, in via Giovanni Segantini, il 27enne ha riconosciuto due dei suoi quattro aggressori indicandoli agli agenti. Quando i poliziotti si sono avvicinati ai malviventi, hanno mimato al giovane il gesto del 'tagliagole'. I due, un 27enne tunisino e un 30enne marocchino, sono stati arrestati per rapina. Uno dei due addosso aveva ancora il telefono della vittima, che gli è stato immediatamente restituito.(Rem)