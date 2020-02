Vaticano: Ibm e Microsoft firmano documento per sviluppo etico intelligenza artificiale

- Ibm e Microsoft hanno firmato una "risoluzione etica" con il Vaticano per sviluppare l'intelligenza artificiale in modo da proteggere il pianeta e i diritti di tutte le persone. Il documento, chiamato "Rome Call for AI Ethics" è stato presentato oggi a Papa Francesco. La presentazione del documento al Papa è stata preceduta da un evento sul tema presso l’Auditorium di Via della Conciliazione a cui ha preso parte tra gli altri il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, il presidente della Pontificia Accademia per la Vita, monsignor Vincenzo Paglia, il presidente di Microsoft Brad Smith, il vicepresidente esecutivo di Ibm John Kelly, il direttore generale della Fao Dongyu Qu. Il documento chiede che l'intelligenza artificiale protegga i diritti di tutta l'umanità, in particolare i più deboli, e che vengano introdotti nuovi regolamenti in settori come il riconoscimento facciale. Nel documento viene chiesto un "dovere di spiegazione" che mostrerebbe non solo il modo in cui gli algoritmi giungono alle loro decisioni, ma anche quali sono i loro scopi e obiettivi. Secondo quanto riporta il quotidiano “Financial Times”, Smith ha affermato che l'intelligenza artificiale "deve essere guidata da forti principi etici basati sui i principi dei diritti umani". Il documento di Roma giunge poco dopo che la Commissione europea ha pubblicato la propria visione su come regolare l'intelligenza artificiale in modo che venga utilizzata in modo etico.(Res)