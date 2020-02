Coronavirus: Foroni, impegnati già da alcuni giorni 200 volontari di supporto all'area 'rossa'

- "Il nostro lavoro a sostegno delle popolazioni coinvolte nell'emergenza prosegue senza sosta. Regione Lombardia c'è ed è presente. La Protezione civile regionale è in stretto raccordo con i sistemi provinciali e con gli amministratori locali che in provincia di Lodi, come in altri territori, stanno facendo un grande lavoro di comunicazione con gli abitanti". L'assessore regionale alla Protezione civile Pietro Foroni fa il punto sugli interventi messi in campo a una settimana dall'individuazione del primo caso accertato di coronavirus in Lombardia. "Tutte le attività sinora attivate e gestite dal sistema di Protezione civile - ha proseguito Foroni - si sono svolte in sinergia con il sistema sanitario regionale, con il quale si condividono strategie di intervento e le azioni operative da portare avanti a seconda dell'evolversi del quadro emergenziale complessivo". La Protezione Civile regionale è attiva nel supporto logistico ai Comuni dell'area 'rossa', con circa 200 volontari locali impegnati in tutta l'area soggetta alle misure di protezione; con la fornitura di materiale e supporto logistico per l'allestimento di spazi per triage e alloggio personale sanitario. (segue) (com)