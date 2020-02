Coronavirus: Foroni, impegnati già da alcuni giorni 200 volontari di supporto all'area 'rossa' (2)

- Sono già operativi da alcuni giorni, a cura delle province di Cremona e Bergamo e con il coinvolgimento di circa 200 volontari, i 4 punti di triage negli ospedali di Bergamo, Crema, Cremona, Casalmaggiore. Si sta valutando l'eventuale allestimento per nuovi punti di triage campale negli ospedali di Brescia, Edolo, Esine, Vigevano, Stradella, Rozzano, Alzano Lombardo, a cura delle province di Bergamo, Brescia, Pavia e di Città Metropolitana di Milano; sono già in funzione i 40 posti letto presso l'ospedale di Lodi, con l'ausilio di circa 20 volontari). Per quanto riguarda il trasporto di materiali per la gestione dell'emergenza - principalmente Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) - Regione, tramite il sistema territoriale di Protezione Civile, ha recuperato e consegnato nei centri di stoccaggio e distribuzione più di 50.000 pezzi (di cui circa 30.000 nella giornata di ieri). In dettaglio, il 24 febbraio sono state consegnate 15.000 tute ad Areu presso ospedale Niguarda Ca' Granda; il 25 febbraio sono state consegnate circa 1000 mascherine al Centro Coordinamento Soccorsi di Lodi, per la "zona rossa"; il 26 febbraio sono state consegnate circa 7.000 mascherine ad Areu presso ospedale Niguarda Ca' Granda; ieri, 27 febbraio, sono state consegnate circa 5.000 kit ad Areu sempre presso ospedale Niguarda Ca' Granda; circa 25.000 mascherine sono state consegnate al Centro Coordinamento Soccorsi di Lodi. (segue) (com)