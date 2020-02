Siria: Commissione Ue, escalation pericolosa e deve terminare

- L'escalation di violenza in corso in Siria è molto pericolosa e deve terminare urgentemente. Lo ha detto il portavoce della Commissione europea, Peter Stano. "C'è uno sviluppo molto pericoloso, l'escalation a Idlib è molto pericolosa e deve urgentemente cessare. Chiediamo a tutte le parti di porre fine alle ostilità, non solo perché stanno portando distruzione, ma perché stanno causando sofferenze ai civili di Idlib", ha dichiarato. Con Mosca, l'Unione europea ha "molti contatti su più livelli, incluso quello degli ambasciatori, e i contatti dell'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, con il ministro degli Affari esteri, Sergej Lavrov, che hanno avuto luogo in passato e che sono in programma anche oggi", ha aggiunto. (Beb)