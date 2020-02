Nepal: anno del turismo, coronavirus mette a rischio stagione delle scalate sull’Everest

- L’epidemia di coronavirus spaventa il Nepal all’approssimarsi della stagione delle scalate sull’Everest, da marzo a maggio. Molti alpinisti cinesi hanno cancellato le prenotazioni a causa dell’emergenza sanitaria, secondo la società pubblica nepalese Pioneer Adventure Treks, che organizza spedizioni sull’Himalaya. L’Associazione degli operatori delle spedizioni (Eoa) del paese teme cancellazioni anche dall’Iran, dalla Corea del Sud, dal Giappone e dall’Italia. Timori sono stati espressi anche da altri operatori, come Satori Adventure, Kaitu Expedition e Seven Summit Treks. Meera Acharya, direttore del Dipartimento del turismo (Dot) ha annunciato che a breve ci sarà un confronto con i rappresentanti del settore e altre parti interessate per mettere a punto un piano d’azione. La scorsa primavera il Dot ha raccolto royalty per 495 milioni di rupie (6,3 milioni di euro) dalle spedizioni: il governo, infatti, impone un prelievo di undicimila dollari per ogni straniero che scala l’Everest e di 1.800 dollari per le altre montagne di altezza superiore a ottomila metri. (segue) (Inn)